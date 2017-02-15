В Петербурге открылся новый театр «Реплика» под руководством артиста Леонида Мозгового, который известен зрителям по съемкам в фильмах «Камень», «Телец», «Молох» Александра Сокурова.

Премьерный спектакль «Коломбина» труппа покажет 21 февраля в Театральном зале Музея Достоевского. Это музыкальная постановка, созданная по текстам поэтов Серебряного века. Прообразом главной героини стала жизнь «Коломбины 10-х годов» Ольги Глебовой-Судейкиной — актрисы, танцовщицы, подруги Анны Ахматовой.

«Действие вовлекает зрителей в атмосферу игры, карнавала, неожиданных ситуаций, кипения страстей, не предвещающих трагического финала», — анонсируют создатели.

Главные роли исполнят Леонид Мозговой (Поэт) и Юлия Терехова (Коломбина).