«Балтийский дом» распродаст билеты на спектакли по 500 рублей

«Балтийский дом» завтра, 8 февраля, вновь проведет акцию «Все билеты по одной цене». На этот раз ее запустили в преддверии сразу трех праздников: Дня всех влюбленных, 23 февраля и 8 марта.

Все желающие смогут приобрести акционные билеты на лучшие спектакли взрослого репертуара большой и малой сцены театра, идущие с 8 февраля по 8 марта. Стоимость вне зависимости от постановки, ряда и места будет одинаковой — 500 рублей.

«Счастливые» билеты можно будет купить 8 февраля с 12.00 до 20.00 в кассе театра «Балтийский дом» и театральных кассах ДТЗК и на сайте bileter.ru.