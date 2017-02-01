С 13 по 24 апреля в Петербурге на сцене Александринского театра пройдет самый масштабный балетный фестиваль в России: неоклассика и контемпорари, совсем свежие премьеры и спектакли-легенды. Продажа билетов уже открыта — рассказываем, что точно нужно видеть.

NDT Must see фестиваля — спектакли Нидерландского театра танца/NDT 1, этой креативной балетной лаборатории №1 на планете. Как писала разбирающаяся в вопросе The New York Times: «Если в этом году вы сможете посмотреть лишь один единственный спектакль — выбирайте NDT, не промахнетесь». Коллектив Dance Open четыре с половиной года работал над тем, чтобы 21 и 22 апреля 28 танцовщиков из Гааги, славящихся потрясающей техникой и виртуозностью, показали три своих постановки. «Дотянуться до звезд»/Shoot The Moon и «Немое пространство»/Silent Screen – эти одноактные балеты самый известный в мире дуэт хореографов, состоящий из Пола Лайтфута и Соль Леон, поставил на музыку классика минимализма Филиппа Гласса, а мини-балет «Тонкая кожа»/Thin Skin хореограф-новатор Марко Гёке посвятил иконе панк-рока Патти Смит.

Снежная Королева Две лучших нестоличных российских труппы из Перми и Екатеринбурга благодаря Dance Open покажут в Петербурге свои совсем свежие, декабрьские премьеры — в обоих случаях это будут балеты на сказочные сюжеты, в которых содержатся и намек, и урок. Фестиваль откроется 13 апреля «Снежной королевой», созданной худруком Екатеринбургского балета Вячеславом Самодуровым вместе с молодым композитором Артемом Васильевым, автором музыки к недавнему блокбастеру «Экипаж». Бывший премьер Мариинки и Ковент-Гардена решил показать своего рода «дайджест мирового балета» - в его хореографии цитируются стили от Петипа до «Риверданса». Помимо прочего, Самодуров славится умением так режиссировать действие, что зрителю ни на секунду не становится скучно следить за происходящим на сцене — а екатеринбургская «Снежная королева» расскажет, ни много-ни мало, о непростом процессе восстановления утраченной духовной близости с родными людьми. Команда Dance Open именно эту постановку с потрясающей сценографией рекомендует для похода в театр всей семьей, обещая детям и взрослым красочные и яркие впечатления.

Золушка 17 апреля Пермский балет, возглавляемый еще одним выходцем из Мариинки, Алексеем Мирошниченко, представит свою феерическую «Золушку» Прокофьева: мачехи, феи, кареты и тыквы не будет, зато будет великолепная хореография и изобретательная режиссура, сценография, отсылающая к «Карнавальной ночи» Эльдара Рязанова, и сотни роскошных костюмов. Этот балет будет интересен и тем, кто способен различить в танцевальном рисунке борьбу двух аутентично стилизованных советских балетных стилей — драмбалета и балетного симфонизма, и тем, кого в первую очередь увлечет небанальный сюжет. А действие этой «Золушки» перенесено в Москву 1957 года, где в «главном театре страны» фей сцены дядя Яша подарил юной балерине волшебно удобные пуанты. Против восходящей звезды немедленно начинает плести интриги стареющая прима в компании своих товарок, в разгорающиеся страсти вмешивается всесильный министр культуры Фурцева, удерживающая товарища Хрущева от стучания ботинком по трибуне, начинающий хореограф, явно напоминающий молодого Юрия Григоровича, побеждает дряхлеющего мэтра, импортный принц-гастролер из Франции приезжает на Фестиваль молодежи и студентов, агенты КГБ бдительно следят за моралью, а гардероб артисток кардинально меняется после зарубежных гастролей. Особо стоит отметить пронзительно-щемящий финал спектакля, оставляющий ощущение светлой грусти.

Вирус 15 апреля в Александринке выступит молодежная труппа ведущей израильской компании, основанной когда-то баронессой Ротшильд и носящей ее имя — «Батшева»/Batsheva Dance Company. С 1990 года театр возглавляет один из гуру contemporary dance Охад Наарин, в молодости танцевавший и учившийся у Марты Грэм, Мориса Бежара и в NDT, а в последние годы создавший свою собственную импровизационно-философскую телесную практику под названием Gaga. Освобождение от оков гравитации танцовщики из Тель-Авива покажут в знаменитом спектакле 2001 года «Вирус Наарина»/Naharin's Virus на музыку в диапазоне от арабских народных мелодий до сочинений композиторов XX века Самюэла Барбера и Карлоса Д'Алессио. В основе балета — пьеса «великого смутьяна» европейской «новой волны» Петера Хандке под говорящим названием «Оскорбление публики», в которой отсутствуют и сюжет, и конкретные персонажи. Зато в спектакле «Батшева» присутствуют невероятный драйв и совершенно нестандартная хореография.

Буря Национальный балет Польши 19 апреля покажет спектакль «Буря» по пьесе Шекспира в постановке Кшиштофа Пастора. Международную карьеру сначала в качестве танцовщика, а затем хореографа-неоклассика он сделал в Национальном балете Нидерландов, а несколько лет назад стал художественным руководителем главной балетной компании у себя на родине. Соавтором хореографа в «Буре» выступила иранский художник Ширин Нешат, создавшая видео-сценографию спектакля. Музыка балета — от Генри Пёрселла до традиционной иранской.