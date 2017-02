NDT

Must see фестиваля — спектакли Нидерландского театра танца/NDT 1, этой креативной балетной лаборатории №1 на планете. Как писала разбирающаяся в вопросе The New York Times: «Если в этом году вы сможете посмотреть лишь один единственный спектакль — выбирайте NDT, не промахнетесь». Коллектив Dance Open четыре с половиной года работал над тем, чтобы 21 и 22 апреля 28 танцовщиков из Гааги, славящихся потрясающей техникой и виртуозностью, показали три своих постановки. «Дотянуться до звезд»/Shoot The Moon и «Немое пространство»/Silent Screen – эти одноактные балеты самый известный в мире дуэт хореографов, состоящий из Пола Лайтфута и Соль Леон, поставил на музыку классика минимализма Филиппа Гласса, а мини-балет «Тонкая кожа»/Thin Skin хореограф-новатор Марко Гёке посвятил иконе панк-рока Патти Смит.