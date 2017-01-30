В Петербурге откроется театр для независимых коллективов

В Петербурге начнет работу театр «Открытая сцена» для независимых коллективов. На новой площадке смогут бесплатно репетировать и выступать труппы, у которых нет своего помещения. Смольный уже поддержал идею создания проекта.

Предполагается, что «Открытая сцена» займет здание бывшего учебного комбината машиностроительного завода «Арсенал». Так как в пространстве каждый день будут репетировать и давать спектакли различные театры, здесь оборудуют не менее двух игровых площадок.

«Открытую сцену» решили создать под эгидой театра «Приют комедианта». Вопросы о месте и финансировании проработает Комитет по культуре.