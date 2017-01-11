У вас с малых лет была тяга к сцене?

У меня в детстве даже мысли не было, что я буду заниматься чем-то творческим, а тем более театром. Мне очень нравилась профессия следователя. Планировал жить в деревне, чтобы у меня были большущая семья, дом, река, хозяйство. Но в милицию меня не взяли, и я пошел учиться в Пермский институт культуры: мне сказали, что постановщики массовых праздников много зарабатывают. Я учился и подрабатывал клоуном в парке, накопил денег и поехал в Москву с девушкой, которая поступала там во все театральные вузы сразу. Мне же было дико скучно, и я решил за компанию тоже почитать стихи перед приемной комиссией. Во ВГИКе актерский курс набирал Игорь Николаевич Ясулович, который посмотрел меня и сразу взял, а вскоре разрешил мне быть режиссером учебных отрывков. Но на третьем курсе со мной случилось то, что бывает со многими студентами: они переживают очень сильный внутренний кризис из-за того, что должны подчиняться воле какого-то дядьки. Для меня это оказалось невыносимо. Я написал рассказы и отправил их в Петербург на творческий конкурс в Институт кино и телевидения. Так я оказался здесь и стал режиссером кино и телевидения.

А как случился театр?

Я выпустился из института, но мне не хотелось снимать кино — оно для меня казалось слишком фальшивым. Поскольку я неплохо монтировал, меня позвали помочь сделать подложку для видеоспектакля в театр «Балтийский дом», где драматург Андрей Совлачков однажды показал свой текст «Антитела» про убийство неонацистами студента-антифашиста Тимура Качаравы. Я сразу подумал, как здорово было бы рассказать зрителю не какую-то придуманную, а совершенно реальную историю. Меня зацепило, стали возникать мысли, образы. Я не спал ночь, на следующий день пришел и сказал, что хотел бы сделать этот спектакль — такое совмещение игрового и документального способа подачи вызывает во мне шок и интерес. Так я стал адептом документального театра, обычный же игровой не то чтобы неинтересен мне — я не понимаю, зачем все это. Он у меня не вызывает никакого чувства. Но я пытаюсь научиться.