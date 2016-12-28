Спектакли БДТ, Александринки и театра post номинировали на премию «Прорыв»

Петербургская молодежная театральная премия «Прорыв» объявила номинантов.

В категории «Лучший режиссер» за победу будут бороться Семен Александровский из «Pop-up театра» за постановку спектакля «Топливо», Александр Артемов за работу над постановкой «Молодость жива» на сцене Центра современного искусства им. Сергея Курехина, Дмитрий Егоров за одну из частей «Молодой гвардии» в театре «Мастерская», а также Борис Павлович за «Язык птиц», который подготовили БДТ им. Г.А. Товстоногова и фонд «Антон тут рядом».

В номинации «Лучший актер» выдвинуты Максим Блинов за исполнение роли врача в спектакле «Записки юного врача» театра «Мастерская», Виктор Княжев сразу за несколько ролей в «Крещенных крестами» на сцене БДТ, Антон Леонов за целую плеяду персонажей в постановке «Обломов иль Я» «Театра ненормативной пластики», Максим Фомин за роль Давида Яна в спектакле «Топливо» «Pop-up театра».

В аналогичной женской номинации номинантами стали Виктория Артюхова за роль Катерины в спектакле «Гроза» в БДТ, Елена Вожакина за Машу в постановке «По ту сторону занавеса» в Александринке, Алена Кучкова за несколько ролей в «Крещенных крестами» в БДТ, а также Алена Старостина за Марину в спектакле «Поле» театра post.

Шорт-лист будет объявлен в январе 2017 года.

Премия «Прорыв» была учреждена восемь лет назад независимыми театральными критиками Жанной Зарецкой и Андреем Прониным и театром «Приют комедианта».