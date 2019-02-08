Сергей Юрский: «Мы лишились шкалы ценностей, или она совсем изменилась»

В Москве на 84-м году жизни скончался Сергей Юрский . Хотя родившийся в Петербурге (тогда Ленинграде) актер давно переехал в столицу, но так и остался символом города и Большого драматического театра. «Собака.ru» публикует интервью с Сергеем Юрьевичем.

Приезжая в Питер, насколько вы ощущаете разницу между двумя городами? Кто вы больше – москвич или петербуржец?

Я москвич, но по рождению ленинградец, и этот город для меня так или иначе остается родным. Каждый раз, приезжая в Петербург, я получаю от него новые сюрпризы. Вот, например, в один из очередных приездов меня поселили в гостинице «Европейская». Я вошел туда и поймал себя на мысли, что это совершенно не та гостиница, которую когда-то я знал от «Крыши» до подвала, я попал в совершенно новое для себя место. Эта гостиница – как бы сказать? – для высшего класса, к которому я себя совершенно не отношу. Я смотрю на нее чужими глазами и чувствую себя во всей этой красоте как-то неуютно. Зато освобожденный от лесов Спас-на-Крови, который я привык всю свою сознательную жизнь видеть сквозь множественные деревянные конструкции, потряс меня до глубины души. Если говорить о театральной жизни, то все, что происходит здесь, или то, что я вижу на гастролях в Москве, показывает колоссальные перемены в именах и кумирах. Знаете, Питер в какой-то мере даже авантажнее Москвы, он в отличие от столицы ближе к Западу.

А как насчет нашей провинциальности, о которой твердят и москвичи, а подчас и некоторые петербуржцы?

Никогда ее не замечал, хоть и родился здесь. Провинциальность всегда была только в вопросах о провинциальности – «Не провинция ли мы?», – так и не надо задаваться этим вопросом.

Вы 20 лет прослужили в труппе одного из самых прославленных театров страны. Каким для вас было это время?

Это было половиной моей жизни. Тогда я думал, что это вся моя жизнь. Когда я уезжал из Питера, думал, что она закончилась. Она действительно закончилась. Но дальше началась другая жизнь, которая теперь уже длиннее той.

