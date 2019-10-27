Нападающий футбольной команды «Зенита» Артем Дзюба пояснил, почему в сегодняшнем матче с «Крыльями Советов» он оказался среди запасных, чем сильно удивил болельщиков петербургского клуба.
«Сегодня я Артем Джокер»: Дзюба объяснил, как он оказался на скамейке запасных в матче против «Крыльев Советов»
«Договаривались с Сергеем Богдановичем заранее, сколько я проведу на поле, – цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита». – Большое спасибо Сергею Богдановичу за понимание. У нас с ним налажен диалог. Решения принимает он. Обсудили с ним все нюансы.» По его словам, все прошло по плану.
«Выходить на замену – это особое искусство, довольно тяжелое. Еще на первых минутах встречи сказал Андрею Луневу, что здесь сидеть – как-то более нервозно. Неприятно не играть, хочется быть на поле постоянно, однако и паузы тоже время от времени необходимы», – рассказал нападающий.
Дзюба также отметил, что рад успешной замене. «Так что сегодня я Артем Джокер», – подытожил он.
Матч 14-го тура чемпионата РПЛ «Зенита» против «Крыльев Советов» завершился победой сине-бело-голубых со счетом 2:0. Голы забили Юрий Жирков на 28 минуте и Артём Дзюба на 90. Так, петербуржцы набрали 32 очка и вырвались в лидеры чемпионата.
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