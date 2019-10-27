«Сегодня я Артем Джокер»: Дзюба объяснил, как он оказался на скамейке запасных в матче против «Крыльев Советов»

«Выходить на замену – это особое искусство, довольно тяжелое. Еще на первых минутах встречи сказал Андрею Луневу, что здесь сидеть – как-то более нервозно. Неприятно не играть, хочется быть на поле постоянно, однако и паузы тоже время от времени необходимы», – рассказал нападающий.