Правительство вернет пиво на футбольные стадионы. Средства от продажи направят на развитие детско-юношеского спорта

В рамках дальнейшей работы над законопроектом его авторы, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и депутат Дмитрий Свищев, должны учесть ряд замечаний правительства. В частности, необходимо уточнить схему распределения выручки от продажи пива на стадионах. «Представляется целесообразным уточнить механизмы расходования финансовых средств, полученных организаторами физкультурных мероприятий и (или) спортивных мероприятий», — отмечают в правительстве.

В кабмине указывают на то, что в настоящее время законопроект не предусматривает юридическую ответственность организаторов футбольных матчей в том случае, если они не направят выручку от продажи пива на развитие детско-юношеского спорта. При этом в правительстве отмечают, что разрешение реализации напитка «не приводит к негативным последствиям» при должной организации мероприятий.

«Спортивные мероприятия, проводимые на территории Российской Федерации, в том числе чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, Кубок конфедераций FIFA 2017 года, показали, что при их должной организации (увеличение количества контролеров-распорядителей, камер слежения и т.п.) продажа алкогольной продукции на стадионах не приводит к негативным последствиям в части безопасности зрителей на стадионах», — следует из отзыва.