«Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 6:1 в матче 13-го тура РПЛ

Голы забили Артем Дзюба на 14, 20 и 80 минутах, Сердар Азмун на 44, Сергей Караваев на 61 и Вилмар Барриос на 91. Дзюба сделал также два результативных паса. У «Ростова» единственный гол с пенальти забил Роман Еременко.