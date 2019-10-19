В эту субботу, 19 октября, петербургская команда «Зенит» обыграла «Ростов» со счётом 6:1.
«Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 6:1 в матче 13-го тура РПЛ
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Фото: официальный твиттер ФК «Зенит»
Голы забили Артем Дзюба на 14, 20 и 80 минутах, Сердар Азмун на 44, Сергей Караваев на 61 и Вилмар Барриос на 91. Дзюба сделал также два результативных паса. У «Ростова» единственный гол с пенальти забил Роман Еременко.
Таким образом «Зенит» сравнялся с «Локомотивом», который на данный момент лидирует – на счету обеих команд по 29 очков. Следующий матч «Зенита» против «РБ Лейпциг» в рамках Лиги чемпионов состоится 23 октября.
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