«Зенит» обыграл «Урал» со счетом 3:1 в матче 12-го тура РПЛ

Встреча петербургского «Зенита» и екатеринбургского «Урала» завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 3:1 в матче 12-го тура РПЛ. Матч прошел на «Екатеринбург-Арене», сообщает ТАСС.

Фото: Станислав Райков

Голы забили капитан команды Бранислав Иванович на третьей минуте, Магомед Оздоев – на 27 и Сердар Азмун – на 63. Автогол на счету полузащитника «Зенита» Олега Шатова.

На 14-й минуте игры из-за травмы покинул поле защитник «Зенита» Эмануэль Маммана. Вместо него выступил Шатов. Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак оставил в запасе голкипера сборной России Андрея Лунева, на воротах стоял Михаил Кержаков, он провел первый матч в этом сезоне РПЛ.