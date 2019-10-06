«Зенит» обыграл «Урал» со счетом 3:1 в матче 12-го тура РПЛ
Встреча петербургского «Зенита» и екатеринбургского «Урала» завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 3:1 в матче 12-го тура РПЛ. Матч прошел на «Екатеринбург-Арене», сообщает ТАСС.
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Фото: Станислав Райков
Голы забили капитан команды Бранислав Иванович на третьей минуте, Магомед Оздоев – на 27 и Сердар Азмун – на 63. Автогол на счету полузащитника «Зенита» Олега Шатова.
На 14-й минуте игры из-за травмы покинул поле защитник «Зенита» Эмануэль Маммана. Вместо него выступил Шатов. Главный тренер петербургского клуба Сергей Семак оставил в запасе голкипера сборной России Андрея Лунева, на воротах стоял Михаил Кержаков, он провел первый матч в этом сезоне РПЛ.
Таким образом «Зенит» вновь возглавил турнирную таблицу чемпионата России, набрав 26 очков. Известно, что в тринадцатом туре «Зенит» встретится с «Ростовом» 19 октября.
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