«Зенит» опубликовал видеообращение к болельщикам. В нем футболисты призывают поддержать команду перед первым в истории матчем Лиги чемпионов на «Газпром Арене»

В воскресенье, 29 сентября, петербургская футбольная команда «Зенит» выложила в Instagram видеообращение своим болельщикам перед первым в истории матчем Лиги чемпионов на «Газпром Арене» против португальской «Бенфики».

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович пообещал «сделать все для победы». «Нам очень нужна ваша поддержка», – дополнил Александр Ерохин.