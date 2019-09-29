«Зенит» опубликовал видеообращение к болельщикам. В нем футболисты призывают поддержать команду перед первым в истории матчем Лиги чемпионов на «Газпром Арене»
В воскресенье, 29 сентября, петербургская футбольная команда «Зенит» выложила в Instagram видеообращение своим болельщикам перед первым в истории матчем Лиги чемпионов на «Газпром Арене» против португальской «Бенфики».
Капитан «Зенита» Бранислав Иванович пообещал «сделать все для победы». «Нам очень нужна ваша поддержка», – дополнил Александр Ерохин.
Матч «Зенит» – «Бенфика» состоится 2 октября на «Газпром Арене» в 22:00. Он пройдет в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Первая игра во Франции с «Лионом» завершилась ничьей.
Напомним, что финал Лиги чемпионов 2021 года впервые пройдет в Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Об этом стало известно в конце августа, однако официально место проведения финала ЛЧ на заседании исполкома Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Любляне 24 сентября. Так, он состоится 29 мая — победитель получит право сыграть с триумфаторами Лиги Европы УЕФА 2020/2021 за звание обладателя Суперкубка УЕФА 2021, а также будет квалифицирован в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА 2021/2022. Добавим, что волонтерская программа финала Лиги чемпионов в Петербурге будет нацелена на помощь болельщикам – добровольцы будут информировать гостей города, управлять потоками людей у стадиона, и помогать туристам на местах прибытия. А еще для болельщиков, которые приедут в город на финальный матч Лиги чемпионов, власти Петербурга организуют запуск отдельных автобусов-шаттлов от основных транспортно-пересадочных узлов до футбольного стадиона и бесплатный проезд в общественном транспорте для обладателей билетов на игру.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.