«Зенит» проиграл «Локомотиву» и лишился лидерства в РПЛ

Матч между «Зенитом» и «Локомотивом», который состоялся в Москве, завершился поражением для петербургской команды со счетом 0:1. Об этом сообщает «Фонтанка».

Первый гол «Зенит» пропустил на 38 минуте – после удара Федора Смолова. Однако его отменили из-за фола Жоау Мариу на Себастьяна Дриусси за несколько секунд до взятия ворот. На 48 минуте полузащитник Гжегож Крыховяк все же забил мяч.