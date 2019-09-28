«Зенит» проиграл «Локомотиву» и лишился лидерства в РПЛ
Матч между «Зенитом» и «Локомотивом», который состоялся в Москве, завершился поражением для петербургской команды со счетом 0:1. Об этом сообщает «Фонтанка».
Первый гол «Зенит» пропустил на 38 минуте – после удара Федора Смолова. Однако его отменили из-за фола Жоау Мариу на Себастьяна Дриусси за несколько секунд до взятия ворот. На 48 минуте полузащитник Гжегож Крыховяк все же забил мяч.
Уже в добавленное время Роберт Мак, полузащитник «Зенита», забил, но судья отменил взятие ворот после просмотра видео. Таким образом «Локомотив» сравнялся с «Зенитом» – у обеих команд по 23 очка. По дополнительным показателям первое место занимает «Ростов», следом за ними идут железнодорожники, а петербуржцы располагаются на третьем месте.
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