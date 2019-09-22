Болельщики «Зенита» создали петицию с просьбой засчитать гол Артема Дзюбы
На сайте change.org после вчерашнего матча «Зенита» с казанским «Рубином» 10-го тура РПЛ была создана петиция с просьбой засчитать гол Артема Дзюбы в ворота соперников, пишет «Фонтанка».
«Мы, болельщики футбольного клуба «Зенит», призываем Российский футбольный союз пересмотреть решение арбитра в матче 10-го тура Премьер-лиги «Зенит» — «Рубин» и засчитать гол Артема Дзюбы в ворота казанской команды», – звучит в обращении. Сейчас петицию подписали 140 пользователей.
Дзюба на компенсированных минутах матча забил мяч в ворота казанской футбольной команды, но его не засчитали из-за офсайда, который был замечен системой видеопомощи арбитрам (VAR). За весь матч система не признала три гола, два из которых забил нападающий футбольного клуба «Зенит».
После игры Артем Дзюба отметил, что он расстроен решением арбитра и считает его несправедливым. «Давайте, уважаемые болельщики, создадим петицию о том, чтобы гол засчитали. Ну нельзя такие не засчитывать. Это против футбола», – поделился он в интервью.
Напомним, что вчера состоялся матч 10 тура чемпионата РПЛ, где «Зенит» встретился с казанским «Рубином». Сине-бело-голубые победили со счетом 5:0. Так, «Зенит» возглавил турнирную таблицу РПЛ. Спустя 10 матчей на счету петербургской команды 23 очка.
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