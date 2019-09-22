Болельщики «Зенита» создали петицию с просьбой засчитать гол Артема Дзюбы

На сайте change.org после вчерашнего матча «Зенита» с казанским «Рубином» 10-го тура РПЛ была создана петиция с просьбой засчитать гол Артема Дзюбы в ворота соперников, пишет «Фонтанка».

«Мы, болельщики футбольного клуба «Зенит», призываем Российский футбольный союз пересмотреть решение арбитра в матче 10-го тура Премьер-лиги «Зенит» — «Рубин» и засчитать гол Артема Дзюбы в ворота казанской команды», – звучит в обращении. Сейчас петицию подписали 140 пользователей.

Дзюба на компенсированных минутах матча забил мяч в ворота казанской футбольной команды, но его не засчитали из-за офсайда, который был замечен системой видеопомощи арбитрам (VAR). За весь матч система не признала три гола, два из которых забил нападающий футбольного клуба «Зенит».