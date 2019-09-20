Российский футбольный союз отказал «Зениут» в регистрации Кокорина для участия в чемпионате России
Российский футбольный союз отказал петербургскому клубу «Зенит» в регистрации Александра Кокорина для участия в чемпионате России по футболу. По словам председателя Комитета РФС по статусу игроков, рассмотрение дела было «уникальным и сложным», при этом решение о недопуске направлено на «недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами».
Александру Кокорину отказали в регистрации, поскольку документы были поданы вне регистрационного периода — представители РФС сообщают, что «футболист может быть в установленном порядке зарегистрирован в ближайший очередной регистрационный период». Следующей трансферное окно, временной период в течении года, когда футбольный клуб может принять нового игрока, наступит 22 января 2020 года и продлится до 21 февраля.
«Рассмотренное дело было уникальным и сложным. Футболисты могут быть зарегистрированы вне регистрационного периода, но решение Комитета о такой регистрации принимается с учетом фактических обстоятельств и при условии сохранения целостности спортивных соревнований. Принятое решение направлено на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применений норм», — заявил представитель Комитета РФС по статусу игроков.
Напомним, в мае этого года Александр Кокорин, его брат Кирилл и Павел Мамаев были признаны виновными в хулиганстве и нападениях, в ходе которых пострадал директор департамента железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. 6 сентября выездной суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденных — они отбывали наказание в исправительной колонии №4 Белгородской области.
17 сентября Кокорины и Мамаев вышли на свободу. Как сообщил адвокат защиты Юрий Падалко, футболисты продолжат спортивную карьеру в своих клубах: Кокорин в «Зените», Мамаев — в «Краснодаре». Тогда представители клуба сине-бело-голубых заявили, что готовы дать шанс вернуться в футбол Александру Кокорину. Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак также поддерживает футболиста и верит в его «волю и характер».
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