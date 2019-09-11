Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер пришел в сознание. Более года он находился в коме, еще четыре года — в тяжелом состоянии. Об улучшении состояния сообщает издание Le Parisien со ссылкой на источники из числа медперсонала госпиталя имени Жоржа Помпиду, где с 9 сентября находится спортсмен.

9 сентября Михаэль Шумахер был доставлен в госпиталь имени Жоржа Помпиду в Париже для проведения экспериментального лечения — он подвергся трансплантации стволовых клеток. Операцию проводит известный хирург-кардиолог и специалист по сердечной недостаточности Филипп Менаше — он осуществил первую в мире пересадку молодых клеток сердца женщине с диагностированной сердечной недостаточностью.

По неподтвержденным данным в настоящий момент Шумахер находится в сознании, однако близкие спортсмена ситуацию не комментируют — любая информация о Шумахере поступает исключительно от его жены. «Могу заверить вас, что Михаэль находится в сознании. Других комментариев о состоянии его здоровья мы дать не можем. Это конфиденциальная информация», — рассказали собеседники Le Parisien. «Он в надежных руках. Мы сохраняем такой конфиденциальный вопрос, как его здоровье, в тайне», — добавляют представители Шумахера.

В 2013 году, после завершения карьеры, Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головы — он вместе с сыном и друзьями выехал за пределы горнолыжной трассы курорта Мерибель во французских Альпах и проехал около 20 метров по неподготовленному склону. Спортсмену были проведены две нейрохирургические операции, после чего Шумахера ввели в искусственную кому. С января 2014 года спортсмена постепенно выводили из этого состояния.