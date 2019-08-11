В Петербурге прошел заплыв вокруг Петропавловской крепости

Утром 11 августа в Петербурге состоялся второй международный заплыв X-WATERS, в котором приняли участие более 900 пловцов. Спортсмены проплыли от Заячьего острова по Неве через Кронверкский пролив до пляжа Петропавловской крепости, преодолев две дистанции — «Крепость» в 2,3 км и «Двойная крепость» длинною в 4,6 км. Среди участников – мужчины и женщины из 17 стран. Мы собрали инстаграм-подборку с этого события – посмотрите, как это было!