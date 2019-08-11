В Петербурге прошел заплыв вокруг Петропавловской крепости
Утром 11 августа в Петербурге состоялся второй международный заплыв X-WATERS, в котором приняли участие более 900 пловцов. Спортсмены проплыли от Заячьего острова по Неве через Кронверкский пролив до пляжа Петропавловской крепости, преодолев две дистанции — «Крепость» в 2,3 км и «Двойная крепость» длинною в 4,6 км. Среди участников – мужчины и женщины из 17 стран. Мы собрали инстаграм-подборку с этого события – посмотрите, как это было!
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11.08 для тех кто рано встал🕖🌞 @mashuliakrasotylia @svetlana_svetysia ))) соревнование на открытой воде))Взято две крепости)))4.6 км #сильныйдухом #сильный #выносливый. Леша)) болеем за тебя. Зй результат м+50 #XWATERS для тех, кто плывет не как топор Желтые шапки 4.6 км #двойнаякрепость Белые шапки 2.3 км #однакрепость #любимыйСанктПетербург❤ #xwaters #идикцели🏁🏆 #искуствопобеждать #болеемзанаших #после55жизньтольконачинается #ктоплыветнекактопор
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Тяжела жизнь жены пловца... Встаёшь в 7 утра, несмотря на то, что вчера выпила пару коктейлей в любимом питерском баре #BLP. Холодно, ветер, но идёшь на Петропавловку «болеть» и гадать, какая из плывущих одинаковых шапочек - твой муж. Пару лет назад я решила, что болеть за мужа-бегуна мне уже надоело и стала сама участвовать в забегах. Теперь вот уроки плавания беру. #санктпетербург #xwaters
Совсем скоро, с 15 по 18 августа, у стен Петропавловской крепости пройдет Парусная регата СПбГУ. Молодые яхтсмены из университетов Китая, Великобритании, Беларуси, Германии, Литвы, Австрии и Нидерландов встретятся с участниками 20 российских команд по яхтенному спорту.
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