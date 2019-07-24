Вчера, 23 июля, в США скончался петербургский боксер Максим Дадашев. Причиной смерти стали травмы, полученные во время боя за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации, который состоялся в ночь на 20 июля.

В ночь на субботу, 20 июля, Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле, штат Мэриленд, с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать претендентом на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом полусреднем весе. В 11 раунде петербуржец пропустил множество ударов, из-за чего бой был прекращен.

После поединка Дадашеву стало плохо, его тошнило, и спортсмен потерял сознание. Врачи диагностировали тяжелый отек мозга, после чего успешно перенес трепанацию черепа. «Дадашев успешно перенес операцию по удалению гематомы. Ему удалили часть черепа, чтобы убрать отек мозга. В настоящий момент трудно давать прогнозы на будущее. Сейчас он восстанавливается», — сообщил позже представитель команды спортсмена.