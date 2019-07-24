Скончался петербургский боксер Максим Дадашев
Вчера, 23 июля, в США скончался петербургский боксер Максим Дадашев. Причиной смерти стали травмы, полученные во время боя за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации, который состоялся в ночь на 20 июля.
В ночь на субботу, 20 июля, Дадашев проводил поединок в Оксон-Хилле, штат Мэриленд, с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за право стать претендентом на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом полусреднем весе. В 11 раунде петербуржец пропустил множество ударов, из-за чего бой был прекращен.
После поединка Дадашеву стало плохо, его тошнило, и спортсмен потерял сознание. Врачи диагностировали тяжелый отек мозга, после чего успешно перенес трепанацию черепа. «Дадашев успешно перенес операцию по удалению гематомы. Ему удалили часть черепа, чтобы убрать отек мозга. В настоящий момент трудно давать прогнозы на будущее. Сейчас он восстанавливается», — сообщил позже представитель команды спортсмена.
23 июля в возрасте 28 лет Дадашев скончался. По словам собеседников ТАСС, причиной стала остановка сердца. «Максим скончался. Не выдержало сердце», — сообщил он. По словам собеседника «Фонтанки», бывшего тренера Максима Олега Соколова, в прошлом году у спортсмена уже были проблемы со здоровьем — Дадашев перенес вирусный менингит во время отдыха в Египте. «Ему сказали, что выступать он сможет, но лучше не надо: здоровье уже пошатнулось. У него же страшные головные боли были. Но он продолжил боксировать», — добавил Соколов.
Максим Дадашев провел на профессиональном ринге 14 боев, одержал 13 побед, 11 из которых — нокаутом. Бой 20 июля стал первым поражением в карьере спортсмена. В любительском спорте Дадашев становился серебряным (2013) и двукратным бронзовым призером (2010, 2012) чемпионатов России. В июле 2018 года Дадашев получил титул чемпиона Северной Америки. Петербуржец стал обладателем вакантных поясов NABF и USBA в первом полусреднем весе.
Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родственникам и близким Максима Дадашева.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.