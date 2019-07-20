Петербургский синхронист Александр Мальцев завоевал в паре второе золото на ЧМ

Российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева дважды выиграли золото на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу — об этом сообщает ТАСС.

Спортсмены получили 92,9667 балла за исполнение номера «Стиляги» в произвольной программе. На втором месте расположились итальянцы Манила Фламини и Джорджо Минизини с 91,8333 балла, а на третьем — японцы Ацуси Абэ и Юми Адати с 90,4000 балла.

Ранее в технической программе смешанных дуэтов Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев также завоевали золото.

24-летний Александр Мальцев родился в Петербурге. Он является первым профессиональным пловцом-синхронистом в России, трехкратным чемпионом мира и двукратным серебряным призером чемпионатов мира.