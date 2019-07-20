Россия сыграет с Бельгией в Петербурге в отборе Евро-2020

В отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная России сыграет с командой Бельгии. Матч пройдет на петербургском стадионе "Санкт-Петербург" — об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Встреча пройдет 16 ноября и начнется в 20:00 мск.

После этого 19 ноября сборная России отправится в Сан-Марино и завершит выступление в квалификации Евро поединком с местной сборной на арене в Серравалле.

Перед этим также пойдет несколько матчей: российские футболисты 6 сентября сыграют на выезде с Шотландией в Глазго, а 9 сентября игра состоится в Калининграде с Казахстаном, после чего 10 октября шотландцы приедут на матч в Москву в "Лужники".

Сборная России после четырех матчей набрала девять очков и сейчас расположилась на втором месте в отборочной группе I. В лидерах остается команда Бельгии, у нее 12 очков, на третьей строчке располагаются Казахстан, затем сборная Шотландии, Кипр и Сан-Мамино.

Напоминаем, что чемпионат Европы 2020 года пройдет в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля, Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.