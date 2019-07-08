Женская сборная России по пляжному футболу выиграла Кубок Европы
Женская сборная России одержала победу в финале Кубка Европы по пляжному футболу.
В заключительной игре российские спортсменки обыграли испанок со счетом 3:2. Голы были забиты Мариной Федоровой, Анной Черняковой и Анастасией Горшковой.
Всего на турнире Россию представляли семь футболисток из Петербурга при 11 заявленных игроках. Главный тренер национальной сборной Иван Канаев также тренирует петербургский клуб «Звезда». Это уже вторая победа подряд сборной России в Кубке Европы.
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Мы взяли этот трофей! Круто выиграть после того, как не удались два турнира - сборной и клубом. Стало ясно, что когда ты работаешь на пределе, то ты побеждаешь. Спасибо, девчонки. Спасибо, Юрьич! Спасибо, док и массажист. Спасибо, вездесущий админ. Все были настолько хороши, что просто нет слов! Россия - чемпион! И спасибо всем за поддержку! Мы чувствовали ее за тысячи километров!
Ранее российские спортсмены впервые выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге.
Напомним, что 7 июля петербуржцы также отличились и выиграли чемпионат Европы по футболу на болоте.
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