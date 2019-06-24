«Зенит» откроет в школах Петербурга бесплатные секции начальной подготовки баскетболистов
В новом сезоне баскетбольный клуб «Зенит» уделит особое внимание будущим спортсменам. Проект получил рабочее название «Академия баскетбола "Зенит"», в рамках которого в восьми районах Петербурга появятся секции начальной подготовки юных баскетболистов от восьми до девяти лет.
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Фото: пресс-служба баскетбольного клуба "Зенит"
Молодежный проект объединит все резервные команды. В рамках Академии группы начальной подготовки появятся в восьми районах Петербурга. Тренироваться в секциях и участвовать в соревнованиях смогут дети в возрасте от восьми до девяти лет. Каждое отделение будет насчитывать до 12 человек. Клуб отберет тренеров, которые будут проводить занятия по специальной и единой для каждой из секций программе.
Отмечается, что лучшие юниоры будут отслеживаться селекционной службой клуба и по итогам сезона получат шанс продолжить тренировки в команде, которая также войдет в клубную систему. В дальнейших планах баскетбольного клуба «Зенит» расширить сеть школ-участников по всему городу. Приводим список школ, в которых запустят секции уже в грядущем учебном году:
Колпинский район, СК «Ижорец»,
Красносельский район, лицей №590,
Фрунзенский район, лицей №295,
Калининский район, школа №138,
Невский район, школа №667,
Петроградский район, школа №75,
Пушкинский район, школа №449,
Московский район, школа №354.
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