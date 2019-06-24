В новом сезоне баскетбольный клуб «Зенит» уделит особое внимание будущим спортсменам. Проект получил рабочее название «Академия баскетбола "Зенит"», в рамках которого в восьми районах Петербурга появятся секции начальной подготовки юных баскетболистов от восьми до девяти лет.

Молодежный проект объединит все резервные команды. В рамках Академии группы начальной подготовки появятся в восьми районах Петербурга. Тренироваться в секциях и участвовать в соревнованиях смогут дети в возрасте от восьми до девяти лет. Каждое отделение будет насчитывать до 12 человек. Клуб отберет тренеров, которые будут проводить занятия по специальной и единой для каждой из секций программе.

Отмечается, что лучшие юниоры будут отслеживаться селекционной службой клуба и по итогам сезона получат шанс продолжить тренировки в команде, которая также войдет в клубную систему. В дальнейших планах баскетбольного клуба «Зенит» расширить сеть школ-участников по всему городу. Приводим список школ, в которых запустят секции уже в грядущем учебном году:

Колпинский район, СК «Ижорец»,

Красносельский район, лицей №590,

Фрунзенский район, лицей №295,

Калининский район, школа №138,

Невский район, школа №667,

Петроградский район, школа №75,

Пушкинский район, школа №449,

Московский район, школа №354.