Танцы с элементами упражнений, йога-флоу и смузи: в «Севкабель Порту» пройдет ЗОЖ-вечеринка

Школа идеального тела проведет в «Севкабель Порту» ЗОЖ-вечеринку — #sektarave под открытым небом. Там можно будет обучиться танцам с элементами силовых упражнений под электронную музыку (то есть, совместить приятное с полезным), посетить йогу-флоу и динамичный стретчинг.

За музыкальное сопровождение отвечают Roxy Russia, Green Bar SPb — за смузи-коктейли из свежих фруктов, овощей и суперфудов на основе растительного молока и орехов, Hood Street Food готовит веганские бургеры и роллы, а «Займемся кофе» — напитки (по френдли-прайсу!).

В селфи-зоне можно будет сделать спортивный мейк и прическу, получить стильный боди-арт и обсыпаться глиттером.

Вечеринка пройдет 14 июня в 21:00, вход бесплатный, нужна только регистрация.

Ранее «Собака.ru» публиковала интервью с Manizha, в котором она рассказывала, как подружиться с собственным телом, и что не так с бодипозитивом в российских реалиях.