Девушка в черном купальнике. Финал Лиги чемпионов запомнился многим не только победой «Ливерпуля»

Но одним из самых обсуждаемых моментов матча стало неожиданное появление на поле девушки в черном купальнике.

«Ливерпуль» получил шестую победу в Лиге чемпионов, обыграв лондонский «Тоттенхэм Хотспур». Матч проходил на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и закончился со счетом 2:0. Решающие голы забили Мохаммед Салах и Дивок Ориги.

Забег по футбольному полю совершила американская инстаграм-модель Кинси Волански, снимающаяся для Maxim и Sports Illustrated. Ей удалось прорваться через сотрудников полиции на трибунах и добежать до середины поля, пока ее не поймали стюарды.

Это была спланированная рекламная акция от блогера-пранкера Виталия Здоровецкого. На купальнике девушки было написано название его эротического сайта.

За ночь на аккаунт Кинси Волански подписались более миллиона человек и количество фолловеров продолжает расти. В 2014 году Виталий Здоровецкий также выбежал на поле во время финала чемпионата мира по футболу в Бразилии.

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