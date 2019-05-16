«Зенит» поднялся на 46 место в рейтинге самых дорогих футбольных брендов мира

Компания Brand Finance обновила ежегодный рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира, в котором «Зенит» поднялся с 49-го на 46-е место. На сегодняшний день петербуржцы остаются единственными представителями российских клубов в Топ-50.

Точную стоимость брендов рейтинг раскрыл только у первых десяти мест. Однако в целом совокупная стоимость бренда Российской премьер-лиги составила 116 млн евро, что позволило ей занять на девятое место. Впереди оказались английская премьер-лига (8,68 млрд), испанская (3,998 млрд), немецкая (3,815 млрд), итальянская (2 млрд), французская (1,242 млрд), голландская (169 млн), шотландская (146 млн) и португальская (142 млн).

В Топ-10 самых дорогих футбольных клубов на первом месте расположился мадридский «Реал», который вырос на 26,9% — до 1,646 млрд евро и обогнал «Манчестер Юнайтед», стоимость которого снизилась за год на 5,8% — до 1,47 млрд евро. На третьем месте сохранилась «Барселона», подорожавшая на 11,8% — до 1,39 млрд.