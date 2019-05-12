Адвокат Александра Кокорина рассказал об отказе футболиста отбывать срок в СИЗО

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин не намерен оставаться в СИЗО. Согласно части 1 статьи 77 Уголовно-исполнительного кодекса РФ «Оставление осужденных к лишению свободы в следственном изоляторе или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию», в исключительных случаях осужденному, ранее не отбывавшему лишение свободы, предлагается остаться в следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию — однако футболист этот вариант не рассматривает.

Так, суд оставляет право осужденному отбыть наказание в виде выполнения работ по хозяйственному обслуживанию — для этого необходимо решение начальника следственного изолятора или тюрьмы при наличии согласия осужденного в письменной форме. Адвокат Кокорина Андрей Ромашов причиной отказа от хозяйственного отряда СИЗО называет «неприспособленностью» профессии Кокорина к такому виду работ. «Действительно, можно отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде. Но такой вариант не рассматривается. Для этого нужно обладать профессией, полезной для изолятора: электрик, сантехник и прочее», — прокомментировал «Известиям» Ромашов.

6 мая в Пресненском районном суде города Москвы начались обсуждения по делу в отношении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого, обвиняемых в хулиганстве и нападениях — тогда обвинение просило назначить футболистам по полтора года колонии общего режима, а доводы защиты в сторону условного наказания считаются «надуманными, опровергаемыми и не исключающими вину».

8 мая Александру Кокорину присудили 1 год и 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Павлу Мамаеву присудили 1 год и 5 месяцев общего режима. Александру Протасовицкому присудили 1 и 5 месяцев общего режима. Брату футболиста — Кириллу Кокорину присудили 1 год и 6 месяцев колонии. Действия подсудимых не были классифицированы как предварительный сговор — суд признал, что футболисты заранее не обговаривали и не распределяли роли в произошедшем. Несмотря на вынесенную меру наказания, приговор может быть обжалован.

Напомним, 8 октября 2018 года футболисты участвовали в избиении чиновника Минпромторга. Пострадавший — директор департамента железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. Он сделал замечание компании спортсменов, которые очень громко себя вели в кафе. В ответ футболисты оскорбили его по национальному признаку и ударили стулом по голове. Инцидент произошел в московской «Кофемании» на Большой Никитской улице. Помимо этого спортсмены спровоцировали конфликт с водителем Виталием Соловчуком.