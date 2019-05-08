Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев признаны виновными и приговорены к заключению в колонии общего режима

Пресненский районный суд города Москвы признал виновным футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, обвиняемых в хулиганстве и нападениях. Виновными также признаны другие фигуранты дела — брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий. По постановлению суда, подсудимые нанесли легкий вред здоровья потерпевшим.

Александру Кокорину присудили 1 год и 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Павлу Мамаеву присудили 1 год и 5 месяцев общего режима. Александру Протасовицкому присудили 1 и 5 месяцев общего режима. Брату футболиста — Кириллу Кокорину присудили 1 год и 6 месяцев колонии.

Как пишут «Известия», Александр Кокорин, выступая с последним словом, принес извинения потерпевшим, семье и общественности. Во время своей речи футболист расплакался.

Действия подсудимых не были классифицированы как предварительный сговор — суд признал, что футболисты заранее не обговаривали и не распределяли роли в произошедшем. Несмотря на вынесенную меру наказания, приговор может быть обжалован. «Лента.ру» сообщает о возможных апелляциях со стороны адвокатов защиты — таким образом, все фигуранты дела продолжат находиться в СИЗО. Кокорин и Мамаев останутся под стражей до момента вступления приговора в силу.

Напомним, 6 мая сторона обвинения попросила назначить нападающему футбольного клуба «Зенит» Александру Кокорину полтора года колонии общего режима, а полузащитнику «Краснодара» Павлу Мамаеву — год и пять месяцев колонии. Других фигурантов уголовного дела, брата Александра Кокорина Кирилла и знакомого футболистов Александра Протасовицкого, обвинение просит приговорить к году и пяти месяца колонии соответственно. В случае, если судья согласится с требованием прокурора, футболистам придется провести в колонии еще по полгода — с учетом дней, проведенных в СИЗО.

8 октября футболисты участвовали в избиении чиновника Минпромторга. Пострадавший — директор департамента железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. Он сделал замечание компании спортсменов, которые очень громко себя вели в кафе. В ответ футболисты оскорбили его по национальному признаку и ударили стулом по голове. Инцидент произошел в московской «Кофемании» на Большой Никитской улице. Помимо этого спортсмены спровоцировали конфликт с водителем Виталием Соловчуком. Максимальное наказание по статье за хулиганство (часть 2 статьи 213 УК РФ) — семь лет лишения свободы. Кроме того, по закону подозреваемых по этой статье могут арестовать и отправить в СИЗО до вынесения приговора в суде.