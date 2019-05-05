Посмотрите, как Петербург праздновал победу «Зенита» в Чемпионате России
В честь победы «Зенита» в Чемпионате России на улицы с криками «Зенит – чемпион» и «Выступили от души» вышли сотни горожан, Лахта Центр подсветили синим цветом, а стадион на Крестовском острове — золотым. Посмотрите, как это было.
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- Кто чемпион? - Мы чемпионы! - Кто чемпион? - Мы чемпионы! - Хорошо, давай❗️😂 • • • @zenit_spb @sardar_azmoun @fifaworldcup @premierliga #артемдзюба #дзюбинатор #дзюбинфеев #дзю #дзюбомания #сборнаяроссии #футбол #чм2018 #fifa #football #artemdzuyba #зенит #zenit #russia #sanktpeterburg #fifa2018 #worldcup2018 #маркизио #sardar #sardarazmoun #зенитчемпион
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Заслуженное, долгожданное чемпионство! ⠀ Спасибо, @zenit_spb, спасибо @sergey_bogdanovich_semak 💙⚽️ За сезон, за команду, за красивые моменты! Дальше - лучше, круче, выше, сильнее 💪🏻 ⠀ Скучаю по стадиону, и уже жду, когда смогу вернуться на любимую арену ❤ Осталось дождаться первый матч сезона 2019/2020 ⚽️ ⠀ ⠀ #олеола #путьдотойзвезды #зенит #зенитчемпион #fczenit #этостольныйград #этолучшийклуб #этонашзенит #бейсязазенит #идетволна #этопитердетка
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Вчера футболният клуб @zenit_spb стана шампион на Русия по футбол през сезона 2018/2019, с който ги поздравявам. И ние бяхме заснети в съда този ден, просто феновете ще бъдат истински емоции във филма, защото по време на почивката всички гледахме решаващите мачове. Всички фенове на синьо-белите сини поздравления за шампионата! 🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁 Gestern wurde der Fußballverein @zenit_spb in der Saison 2018/2019 Russlands Meister im Fußball, mit dem ich ihnen gratuliere. Und wir wurden an diesem Tag vor Gericht gefilmt, nur Fans werden echte Emotionen in dem Film sein, weil wir in der Pause alle die entscheidenden Spiele verfolgt haben. Alle Fans von blau-weiß-blauen Glückwünschen zur Meisterschaft! 🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁 Eilen jalkapalloseura @zenit_spb tuli jalkapallon Venäjän mestariksi kaudella 2018/2019, jonka kanssa onnittelen heitä. Ja meitä kuvattiin samana päivänä tuomioistuimessa, vain fanit ovat todellisia tunteita elokuvassa, koska tauon aikana me kaikki katsoimme ratkaisevia otteluita. Kaikki sinisenvalkoisen siniset onnittelut mestaruudesta! 🦁🦁🦁🦁🦁🦁🦁 #зенитчики #зенитчемпион #фкзенит #съёмкивкино #фотосполицией #зенит #зенитфото #zenit #зенитспб #zenith #синебелоголубые #идётволна #идетволна🌊 #впередзенит #fczenit #зенитсанктпетербург #lvi #львы #чемпионыроссии2019 #bluewhiteskyblue #homelessnesses #russianchampions #футбольныефанаты #valettu #актори #Schauspieler #actores #footballfans #шум #снимаемфильм
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Zenit - champion! Именно поэтому вчера зажгли огни на Растральных колонах. Обожаю этот город 😍 #sanpetersburgo #zenit #nevariver #sky #light #fire #winner #champion #blue #stpetersburg #russia #skyporn #city #зенитчемпион #футбол #нева #растральныеколлоны #стрелкаваськи #рекииканалы #экскурсиянатеплоходе #picoftheday #bridge #river #зенит
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Еду вчера вечером домой с практики по анатомии, выхожу из маршрутки, а она такая голубая. Не пойму, что за праздник. А позже из новостей узнаю, что "Петербургский футбольный клуб "Зенит" досрочно, за три тура до окончания первенства, стал чемпионом России. Лахта Центр поздравляет "Зенит", болельщиков и всю Северную столицу. Сегодня башня впервые зажигает фирменную подсветку в цветах клуба в честь победы сине-бело-голубых! Зенит – чемпион! Ура!" Вот как Газпром чествует своих подопечных. #лахтацентр #зенит #зенитчемпион
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We are the champions - my friend😏🥇👏🏻 С первого до последнего тура, до победного💙🥇 За весь сезон мы ни разу не уступили первое место! Эмоции переполняют каждого из нас😌 • • • @zenit_spb @fifaworldcup @premierliga #артемдзюба #дзюбинатор #дзюбинфеев #дзю #дзюбомания #сборнаяроссии #футбол #чм2018 #fifa #football #artemdzuyba #зенит #zenit #russia #sanktpeterburg #fifa2018 #worldcup2018 #маркизио #sardar #sardarazmoun #зенитчемпион
4 мая «Зенит» досрочно завоевал звание чемпиона России по футболу за три тура до окончания первенства. Клуб вничью сыграл 1:1 на выезде с «Ахматом» в Грозном и набрал 58 очков в 27 играх.
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