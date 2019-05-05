Посмотрите, как Петербург праздновал победу «Зенита» в Чемпионате России

В честь победы «Зенита» в Чемпионате России на улицы с криками «Зенит – чемпион» и «Выступили от души» вышли сотни горожан, Лахта Центр подсветили синим цветом, а стадион на Крестовском острове — золотым. Посмотрите, как это было.