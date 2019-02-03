Петербургская фигуристка и номинант премии "ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга" Елизавета Туктамышева откатала показательную программу перед началом хоккейного матча петербургского «Динамо» и ижевского клуба «Ижсталь», который прошел в Северной столице 2 февраля. Впервые Туктамышева показала номер в октябре 2018 года во время показательной программы на Гран-при в Канаде — и он сразу стал нашумевшим.

В образе бортпроводницы из клипа американской певицы Бритни Спирс «Toxic» Елизавета Туктамышева исполнила четырехминутную программу с раздеванием — фигуристка сняла верхнюю часть костюма и осталась в бюстгальтере. «Возвращаю мужчин в фигурное катание», — написала Туктамышева еще в 2018 году, выложив фотографию своего выступления.

«Матч против «Ижстали» будет особенным! Приглашенный гость — чемпионка России, Европы и мира, символ женственности современного фигурного катания, заслуженный мастер спорта, воспитанница Алексея Мишина — Елизавета Туктамышева», — анонсировали выступление фигуристки на предматчевом шоу за день до его начала. Игра состоялась в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги и завершилась победой хозяев со счетом 2:0.