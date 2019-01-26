Петербургская фигуристка Софья Самодурова опередила олимпийскую триумфаторшу Алину Загитову и стала чемпионкой Европы

Шестнадцатилетняя фигуристка из Петербурга Софья Самодурова стала сенсацией на прошедшем чемпионате Европы по фигурному катанию, который завершился в Минске 25 января. Спортсменка опередила олимпийскую триумфаторшу Алину Загитову и выиграла соревнования с результатом 213,84 балла.

Таким образом Загитова стала второй на чемпионате, набрав 198,34 балла соответственно. Бронзу забрала финка Вивека Линдфорс. Еще одна петербурженка Станислава Константинова претендовала на попадание в тройку лидеров, но стала лишь четвертой, заработав 189,72 балла.

Для шестнадцатилетней Самодуровой сезон 2018/19 стал дебютным на взрослом уровне. Ее тренирует петербургский фигурист Алексей Машин, под его началом она стала бронзовым призером этапа Гран-При «Скейт Америка» и серебряным — на этапе в Москве Rostelecom Cup в прошлом году.

Напомним, в августе прошлого года международный союз конькобежцев обнулил все мировые рекорды в фигурном катании, которые были установленные до сезона 2018/2019. Это коснулось и рекордов российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой. А 20 января стало известно, что петербургская фигуристка и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Елизавета Туктамышева скоро завершит спортивную карьеру.