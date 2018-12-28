В Петербурге пройдет акция в поддержку Александра Кокорина

Болельщики ФК «Зенит» решили поддержать футболиста Александра Кокорина, который встретит Новый год в СИЗО. Для нападающего запишут видеопослание, которое снимут на «Газпром Арене». Футболист уже в курсе акции и очень этому рад.

В своем Instagram Кокорин опубликовал информацию о предстоящей встрече и написал «Спасибо». Организатор Игорь Шумили рассказывает, что болельщики запишут новогоднее подзравление, споют песни поддержку футболиста и запустят в небо сине-бело-голубые шарики. В настоящий момент желание поучаствовать в акции изъявили около 40 человек.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Александр Кокорин и Павел Мамаев сыгают футбольный матч против сотрудников СИЗО. Адвокат Кокорина эту информацию подтвердить не смогла.

Спортсмены Кокорин и Мамаев будут находится в СИЗО до 8 февраля. В октябре футболисты участвовали в избиении чиновника Минпромторга. Пострадавший — директор департамента железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. Он сделал замечание компании спортсменов, которые очень громко себя вели в кафе. В ответ футболисты оскорбили его по национальному признаку и ударили стулом по голове. Инцидент произошел в московской «Кофемании» на Большой Никитской улице. Помимо этого спортсмены спровоцировали конфликт с водителем Виталием Соловчуком.

11 октября суд Москвы арестовал Мамаева, Кокорина и его младшего брата. 18 октября спортсменам предъявили обвинения в хулиганстве и побоях. Однако 21 декабря стало известно, что статью обвинения переквалифицировали, и теперь футболистов обвиняют в «умышленном причинении легкого вреда здоровью».

За Александра Кокорина в суде поручились президент «Зенита» Фурсенко и главный тренер петербургского футбольного клуба Сергей Семак.