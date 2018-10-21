«Зенит» проиграл «Динамо» в 11-ом туре чемпионата России

Сергей Семак прокомментировал поражение: «В первом тайме много пытались контролировать мяч сзади, но без особой остроты. После удаления пришлось перестраиваться. Во втором тайме играли хорошо, за исключением момента, когда пропустили, — получилась хорошая передача со стороны Рауша, которая и привела к голу. Пришлось отыгрываться. Концовкой доволен, создавали моменты, но не хватило только забитого мяча, чтобы спасти игру». Его слова цитирует официальный сайт «Зенита».

Семак также заявил, что намерен разобраться с удалением Дриусси, а полузащитник Далер Кузяев получил сотрясение мозга после того, как в стычке его ударил по голове защитник московской команды Себастьян Хольмен. На 42-ой минуте Кузяева пришлось заменить.

Напомним, Сергей Семак назначен главным тренером «Зенита» в мае этого года. Семак выступал за «Зенит» (2010-2013), входил в тренерский штаб Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу, а так же два матча был временно исполняющим обязанности главного тренера.