«Зенит» проиграл «Динамо» в 11-ом туре чемпионата России
Поражением закончился матч петербургского «Зенита» против московского «Динамо». Счет игры составил 0:1 в пользу московской футбольной команды, являющаяся аутсайдером чемпионата.
Ранее стал известен стартовый состав футбольного клуба «Зенит». С начала игры на на поле вышли вратарь Андрей Лунев, защитники Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Евгений Чернов, полузащитники Матиас Краневиттер, Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Роберт Мак, нападающие Себастьян Дриусси, Артем Дзюба. На 37-ой минуте удаление получил нападающий Себастьян Дриусси после того, как он получил вторую желтую карточку за попытку помешать сопернику ввести мяч в игру. Сине-бело-голубые остались доигрывать в меньшинстве — вдесятером против одиннадцати «Динамовцев».
Сергей Семак прокомментировал поражение: «В первом тайме много пытались контролировать мяч сзади, но без особой остроты. После удаления пришлось перестраиваться. Во втором тайме играли хорошо, за исключением момента, когда пропустили, — получилась хорошая передача со стороны Рауша, которая и привела к голу. Пришлось отыгрываться. Концовкой доволен, создавали моменты, но не хватило только забитого мяча, чтобы спасти игру». Его слова цитирует официальный сайт «Зенита».
Семак также заявил, что намерен разобраться с удалением Дриусси, а полузащитник Далер Кузяев получил сотрясение мозга после того, как в стычке его ударил по голове защитник московской команды Себастьян Хольмен. На 42-ой минуте Кузяева пришлось заменить.
Напомним, Сергей Семак назначен главным тренером «Зенита» в мае этого года. Семак выступал за «Зенит» (2010-2013), входил в тренерский штаб Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаша и Мирчи Луческу, а так же два матча был временно исполняющим обязанности главного тренера.
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