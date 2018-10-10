Кокорин и Мамаев готовятся выступить с заявлением об инцидентах в Москве

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев готовы прервать молчание и прокомментировать ситуацию с избиением двух человек в Москве. «Они сделают заявление по этому поводу, я за них говорить не буду. Заявление будет, когда они решат – в нужный момент. Сейчас они не задержаны, дело возбуждено. Кто они? Решайте», — сказал представитель футболистов в эфире канала «Москва 24». Напомним, два уголовных дела о побоях были возбуждены после конфликта в столичном кафе «Кофемания».

Московское МВД возбудило уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои). Избитый Кокориным чиновник будет добиваться утяжеления квалификации действий футболиста.

В СМИ также появилась информация, что «Зенит» может расторгнуть сотрудничество с Кокориным. Футболистов уже вызвали на допрос в полицию. Пока спортсмены значатся свидетелями в делах об избиении чиновника и водителя.

ФК «Краснодар» опубликовал официальное заявление, в котором пообещал найти способ разорвать контракт с Мамаевым. Драка получила широкое освещение в СМИ и огромное количество негативных отзывов в интернете, а также среди поклонников футбола.

Кокорин и Мамаев уже во второй раз участвуют в крупном скандале. В 2016 году через несколько дней после вылета сборной с чемпионата футболисты широко отдыхали и пили дорогое шампанское под российский гимн в ночном клубе в Монако. Позже они принесли извинения за неподобающее поведение. За сборную России они никогда больше не играли.