UPD: «Зенит» расторгнет контракт с Александром Кокориным

«Зенит» может расторгнуть сотрудничество с нападающим Александром Кокориным в связи с подозрением в двух нападениях, сообщает Sports.ru.

В контракте спортсмена с петербургским клубом предусмотрен пункт досрочного расторжения договора в случае грубых нарушений со стороны футболиста. Соглашение между Кокориным и сине-бело-голубыми действует до лета 2019 года.

Помимо этого стало известно, что футбольный клуб «Краснодар» решил разорвать контракт с Павлом Мамаевым. «В данный момент мы изучаем, как разорвать контракт с игроком. К сожалению, контракты составлены таким образом, что они максимально защищают профессиональных спортсменов», — сказано в заявлении клуба.

Напомним, московское МВД возбудило уголовное дело по статье 116 УК РФ (побои) после драки нападающего «Зенита» Александра Кокорина и футболиста "Краснодара" Павла Мамаева с чиновниками Минпромторга.

Пострадавший - директор департамента железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак. Он сделал замечание компании спортсменов, которые очень громко себя вели в кафе. В ответ футболисты оскорбили его по национальному признаку и ударили стулом по голове. Инцидент произошел в московской "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Драка получила широкое освещение в СМИ и огромное количество негативных отзывов в интернете, а также среди поклонников футбола.

Кокорин и Мамаев уже во второй раз участвуют в крупном скандале. В 2016 году через несколько дней после вылета сборной с чемпионата футболисты широко отдыхали и пили дорогое шампанское под российский гимн в ночном клубе в Монако. Позже они принесли извинения за неподобающее поведение. За сборную России они никогда больше не играли.

UPD: «Зенит» выступил с новым заявлением: «То, что произошло вчера в Москве с участием Александра Кокорина, вызывает в клубе резкое неприятие и возмущение. Мы ждём правовой оценки соответствующих органов, но с человеческой и эмоциональной точки зрения подобный инцидент вызывает только стыд. Сейчас мы не считаем необходимым говорить о наказании игрока со стороны клуба. Оно последует. Но в настоящий момент руководство «Зенита» и болельщики не чувствуют ничего, кроме разочарования, что один из наиболее талантливых футболистов страны повел себя отвратительно», – говорится в сообщении «Зенита» на официальном сайте.