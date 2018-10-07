Нурмагомедов извинился за драку после боя с Макгрегором

Дагестанский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, которую он устроил после победы над ирландцем Конором Макгрегором в титульном бою турнира UFC.

«Люди говорят, что я выпрыгнул из клетки и начал беспорядки. Но подождите — Макгрегор и его окружение многократно оскорбляли меня, мою семью, религию, которой я придерживаюсь», — цитирует бойца «Коммерсант».

Нурмагомедов попросил прощения у своего отца, который будет недоволен поведением сын. Также он принес извинения Неваде и Лас-Вегасу.

Спортсмен добавил, что после боя его лично поздравил президент России Владимир Путин. Нурмагомедов заявил, что очень гордится этим фактом.

Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора с помощью удушающего приема. Дагестанец сохранил титул чемпиона UFC. После окончания боя Нурмагомедов атаковал представителей Макгрегора. Несколько бойцов из его команды напали на ирландца.

Полиция арестовала несколько членов команды Нурмагомедова, но вскоре всех отпустили. Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Макгрегор не стал выдвигать против задержанных обвинения.

Кроме Нурмагомедова победу на турнире UFC одержала еще одна россиянка — жительница Петербурга Яна Куницкая.