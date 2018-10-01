Игорь Акинфеев ушел из сборной России

Капитан футбольного клуба ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев объявил об уходе из национальной сборной.

«У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению. Для меня было огромной честью выводить сборную России на домашнем чемпионате мира в качестве капитана. Честно говоря, я об этом даже не мечтал. Но это случилось и стало, наверное, пиком моей карьеры в национальной сборной», — сообщается на сайте ЦСКА.

В составе национальной команды 32-летний вратарь играл на протяжении 15 лет. Акинфеев является бронзовым призером Евро-2008. Благодаря ему, российской сборной впервые в истории удалось выйти в из группы на ЧМ-2018, который прошел в России. В честь этого в одном из петербургских баров испекли пиццу с его изображением. На клубном уровне вратарь на протяжении всей карьеры выступает за московский ЦСКА.