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Российская фигуристка впервые в истории сделала четверной лутц

Александра Трусова, 14-летняя российская фигуристка, впервые в истории выполнила лутц - четверной прыжок, который считается исключительно мужским элементом. Прыжок девушка исполнила на третьем этапе серии юниорского Гран-при в литовском Каунасе во время проката произвольной программы, пишет РИА Новости.

 

За свою программу Трусова получила 146,70 баллов, но технические специалисты назвали ее лутц недокрученным. Судьи в своих оценках разошлись. 

Ранее Трусова установила другие исторические достижения - она первой выполнила четверные сальхов и тулуп.

Александра является ученицей Этери Тутберидзе, которая тренирует олимпийскую чемпионку Алину Загитову. 

Ранее международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все мировые рекорды в фигурном катании, которые были установленные до сезона 2018/2019. 


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