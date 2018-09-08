Российская фигуристка впервые в истории сделала четверной лутц

За свою программу Трусова получила 146,70 баллов, но технические специалисты назвали ее лутц недокрученным. Судьи в своих оценках разошлись.

Ранее Трусова установила другие исторические достижения - она первой выполнила четверные сальхов и тулуп.

Александра является ученицей Этери Тутберидзе, которая тренирует олимпийскую чемпионку Алину Загитову.

Ранее международный союз конькобежцев (ISU) обнулил все мировые рекорды в фигурном катании, которые были установленные до сезона 2018/2019.