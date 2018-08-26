В Петербурге откроется школа фигурного катания Евгения Плющенко

В сентябре на базе спорткомплекса «Хоккейный город» в Петербурге откроется Академия фигурного катания Евгения Плющенко. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА.

«Юные спортсмены начнут тренировки уже в сентябре», — говорится в сообщении клуба. Группы сформируют по возрастным категориям. Заниматься ученики будут как на льду, так и в зоне общей физической подготовки.

В апреле прошлого года Евгений Плющенко, который является победителям зимних Олимпийских игр 2006 и 2014 годов, трехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы, стал главным тренером Академии фигурного катания Angels of Plushenko.

О завершении карьеры фигуриста Плющенко объявил 31 марта 2017 года. К этому решению он пришел в после операции на шейном отделе позвоночника.