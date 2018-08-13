Дедушка-американец разогнался до 722 км/ч и побил мировой рекорд скорости

Примечательно, что гонщик управлял автомобилем своего отца, на котором он ездил еще в 1968 году. После модернизации двигателя, рулевой базы и шасси, автомобиль был готов достичь высоких скоростей.

Новый официальный рекорд вычисляется из среднего арифметического двух попыток и равен 722,2 км/ч. Предыдущий рекорд тоже числился за Томпсоном. В 2017 году он разогнал автомобиль до 700 километров.