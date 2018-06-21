Футболист сборной Бразилии пожаловался на белые ночи в Петербурге

Защитник сборной Бразилии Тиаго Силва пожаловался на петербургские белые ночи. Спортсмен рассказал, что футболистам тяжело заснуть.

«Мы к этому не привыкли. Вчера мы вернулись в отель поздно, провели физиотерапию, уснули где-то в 1:30 ночи. Нас попросили выключить телефоны и айпады, чтобы мы не разговаривали с близкими ночью», — рассказал он порталу Sports.ru.

Сборная Бразилии сыграет в Петербурге со сборной Коста-Рики 22 июня. 19 июня в Петербурге прошел матч между сборными России и Египта. Наши футболисты выиграли со счетом 3:1 и впервые в истории мундиаля вышли в плей-офф.