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Фото дня: футболисты сборной Англии катаются на надувных единорогах в бассейне в Репине

В Репине находится база отдыха, в которой разместили сборную Англии. После победы над сборной Туниса в матче, прошедшем в Волгограде, футболисты Соединенного Королевства решили отдохнуть в бассейне, катаясь на надувных единорогах. Возможно, это часть подготовки спортсменов к следующей встрече на поле со сборной Панамы, которая состоится 24 июня в Нижнем Новгороде. 

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