Фото дня: футболисты сборной Англии катаются на надувных единорогах в бассейне в Репине
В Репине находится база отдыха, в которой разместили сборную Англии. После победы над сборной Туниса в матче, прошедшем в Волгограде, футболисты Соединенного Королевства решили отдохнуть в бассейне, катаясь на надувных единорогах. Возможно, это часть подготовки спортсменов к следующей встрече на поле со сборной Панамы, которая состоится 24 июня в Нижнем Новгороде.
Ничего необычного, просто тренировка футболистов сборной Англии. pic.twitter.com/6di0kRNLM4— Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) 20 июня 2018 г.
Recovery day, don’t worry @youngy18 , I’ve got you 📷 💥 #JLingzPhotography pic.twitter.com/Lqn4zRNEwz— Jesse Lingard (@JesseLingard) 19 июня 2018 г.
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