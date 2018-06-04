Разводные мосты и ростральные колонны в официальном ролике FIFA к ЧМ-2018

Опубликована официальная телевизионная заставка FIFA к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В видео показаны основные достопримечательности городов, которые будут принимать мундиаль. Среди них - ростральные колонны, разводные мосты, храм Василия Блаженного, Большой театр в Москве, памятник «Родина-мать зовет!» в Волгограде и другие.

По словам представителей ФИФА, авторы ролика вдохновлялись пасхальными яйцами Фаберже, которые создавались для царского дома Романовых.

Пользователи ютьюба из России заметили, что в видео есть ошибка: звезды на башнях московского Кремля заменили на православные кресты. Кремль появляется на 28-й секунде.