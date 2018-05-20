Сборная России по хоккею заказала водки и икры на 26 миллионов рублей

Сборная России по хоккею выпила водки и съела деликатесов на 355 тысяч евро (или 26 миллионов рублей), утверждает финское издание Iltalehti со ссылкой на сотрудников отеля в Копенгагене, где жили россияне.

Как пишет издание, участвовавшие в чемпионате мира россияне якобы в основном заказывали икру и крепкий алкоголь. По словам источника Iltalehti, после поражения «водка текла рекой».

«Я редко видел таких злых и разочарованных клиентов, как в четверг, когда Россия вылетела от Канады», – цитирует Iltalehti работника отеля.

Наши спортсмены уже покинули чемпионат, поэтому счет за их пребывание якобы и стал известен финским журналистам.

Сборная России 17 мая выбыла с ЧМ после поражения от Канады со счетом 4-5 в четвертьфинале. В финале сыграют сборные Швеции и Швейцарии

По материалам «Фонтанка.ру»