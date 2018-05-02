В сети появились варианты новой формы «Зенита»

Дизайнер Франко Карабахаль показал варианты выездной и домашней формы «Зенита» на сезон-2018/2019.

Домашний вариант создан в классических для клуба сине-голубых тонах. Украшают футболки поперечные зигзаги. Выездная форма представлена в виде множества ромбиков на чёрном фоне. Фигуры нарисованы в голубом, сером, красном и чёрном цвете.

Напомним, что YouTube-канал «Зенита» вошел в топ-20 самых популярных среди всех европейских футбольных клубов. Он занял 15-е место, а также оказался единственным из отечественных клубов в первой двадцатке.

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