В сети появились варианты новой формы «Зенита»
Дизайнер Франко Карабахаль показал варианты выездной и домашней формы «Зенита» на сезон-2018/2019.
Домашний вариант создан в классических для клуба сине-голубых тонах. Украшают футболки поперечные зигзаги. Выездная форма представлена в виде множества ромбиков на чёрном фоне. Фигуры нарисованы в голубом, сером, красном и чёрном цвете.
Zenit SPB Home & Away - Nike#Nike #Zenit #ZSBP pic.twitter.com/A3JyP5zqMW— Franco Carabajal (@FrancooC07) 17 квітня 2018 р.
Напомним, что YouTube-канал «Зенита» вошел в топ-20 самых популярных среди всех европейских футбольных клубов. Он занял 15-е место, а также оказался единственным из отечественных клубов в первой двадцатке.
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