Завершилась церемония закрытия Параолимпиады 2018
Завершилась церемония закрытия Паралимпиады 2018 в Пхенчхане, которая стала рекордной по количеству проданных билетов, превысив отметку в 316,2 тысячи, установленную на Играх в Сочи.
Паралимпийская команда России, выступавшая под нейтральным флагом, заняла второе место в медальном зачете завершившихся в Пхенчхане зимних Игр-2018, сообщает «Интерфакс».
На счету российских спортсменов восемь золотых, десять серебряных и шесть бронзовых медалей.
Первое место заняла сборная США (13, 15, 8), третье – команда Канады (8, 4, 16).
Больше всех наград в составе россиян заработала Михалина Лысова – шесть медалей. Она соревновалась в биатлонной и лыжной гонках среди спортсменок с нарушением зрения.
Россию представили 30 спортсменов, включая шесть спортсменов-ведущих, в задачу которых входит помощь паралимпийцам с нарушением зрения.
По материалам «Фонтанки».
Фото: Reuters / Paul Hanna
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