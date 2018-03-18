Российсский четырехкратный призер Игр-2018 впервые победил на кубке мира

Российский спортсмен Александр Большунов, который завоевал четыре медали на Олимпиаде 2018 года, стал первым в гонке на лыжах классическим стилем на 15 км в рамках финала Кубка мира в шведском Фалуне. Россиянин впервые за свою карьеру смог одержать победу на этапе Кубка мира.

Большунов — первый российский лыжник, который сумел выиграть четыре медали на Олимпиаде. В Пхенчхане спортсмен стал третьим в личном спринте, и вторым — в составе эстафетной команды, в командном спринте и марафоне.

По материалам «ДП».