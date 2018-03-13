Открыт второй этап продажи билетов на ЧМ по футболу-2018

Международная федерация футбола (FIFA) 13 марта открыла второй этап продажи билетов на ЧМ-2018 по футболу. Билеты можно купить на сайте в порядке живой очереди до 3 апреля.

За этот период будут распроданы билеты, которые не раскупили по заявкам с 5 декабря до 31 января. Накануне FIFA сообщила, что с сентября 2017 года, когда открылись продажи, продано более 1,3 млн билетов. Больше всего билетов, 197,8 тыс., приобрели россияне.

В тройку покупателей билетов также вошли граждане Колумбии и Бразилии. В конце декабря 2017 года «ДП» изучил неофициальные площадки по перепродаже билетов на матчи мундиаля и выяснил: несмотря на заявленный властями усиленный контроль за распространением билетов на чемпионат мира, спекулянты легко могут выручить с продажи билета сумму как минимум вчетверо больше номинала. Они активно скупают билеты у обычных болельщиков с намерением перепродать их накануне чемпионата с многократным превышением цены.

Матчи финальной части турнира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем. 6 марта в Петербурге запустили Часы обратного отсчета BUD AF до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России.

По материалам «ДП»