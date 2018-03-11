Российские фигуристы завоевали золото во всех дисциплинах на юниорском чемпионате мира

Российские спортсмены заняли первые места во всех дисциплинах юниорского чемпионата мира по фигурному катанию, который проходил в болгарской Софии. Всего на чемпионате разыгрывалось четыре комплекта медалей: в одиночном женском и мужском катаниях, в соревновании среди спортивных пар и состязании танцевальных дуэтов.

Среди одиночниц золото получила 13-летняя Александра Трусова, она набрала по сумме произвольной и короткой программ 225,52 балла и впервые в истории исполнила два четверных прыжка - сальхов и тулуп. Второе место завоевала 14-летняя россиянка Алена Косторная (207,39).

В соревновании среди спортивных пар весь пьедестал заняли сопртсмены из РФ: золото у Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина, серебро у Полины Костюкович и Дмитрия Ялина, бронза у Анастасии Мишиной и Александра Галямова.

В состязании танцевальных дуэтов две пары из России оказались в числе призеров. Золотыми медалистами чемпионата в этой дисциплине стали Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, третье место досталось Арине Ушаковой и Максиму Некрасову.

Среди мужчин в одиночном катании лучшим оказался 18-летний российский спортсмен Алексей Ерохов. Серебро завоевал также россиянин Артур Даниэлян.

По материалам «ДП»