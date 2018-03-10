Биатлонистки принесли России первые медали Паралимпиады-2018
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Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Российские спортсмены завоевали первые медали Паралимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане.
Екатерина Румянцева стала первой в биатлонной гонке, серебро в этой дисциплине также досталось россиянке – его выиграла Анна Миленина.
Речь идет о биатлонной гонке на 6 км среди стоячих спортсменов. Допустив один промах, Румянцева финишировала с результатом 17 мин 6,1 с. Миленина ни разу не промахнулась, но отстала от лидера на 16,3 с. Третьей стала представительница Украины Людмила Ляшенко.
На Паралимпиаде Россию представляют 30 спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушениями зрения. Делегация выступает под нейтральным флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России на фоне допингового скандала.
Паралимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года.
По материалам «ДП».
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