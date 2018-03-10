Биатлонистки принесли России первые медали Паралимпиады-2018

  • Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Российские спортсмены завоевали первые медали Паралимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Екатерина Румянцева стала первой в биатлонной гонке, серебро в этой дисциплине также досталось россиянке – его выиграла Анна Миленина.

Речь идет о биатлонной гонке на 6 км среди стоячих спортсменов. Допустив один промах, Румянцева финишировала с результатом 17 мин 6,1 с. Миленина ни разу не промахнулась, но отстала от лидера на 16,3 с. Третьей стала представительница Украины Людмила Ляшенко.

На Паралимпиаде Россию представляют 30 спортсменов и пять спортсменов-ведущих, которые помогают атлетам с нарушениями зрения. Делегация выступает под нейтральным флагом из-за отстранения Паралимпийского комитета России на фоне допингового скандала.

Паралимпиада-2018 пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 18 марта 2018 года.

По материалам «ДП».

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Автор: Софья Зима
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