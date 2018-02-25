Репортаж: Церемония закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане

25 февраля в Пхенчхане проходит церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр. В этом году атлеты из России заработали 17 медалей – 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.

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