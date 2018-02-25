Репортаж: Церемония закрытия зимних Олимпийских игр в Пхенчхане
25 февраля в Пхенчхане проходит церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр. В этом году атлеты из России заработали 17 медалей – 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.
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Thank you to all the athletes, volunteers and fans #ClosingCeremony. We ❤️ You #PyeongChang2018 #Olympics pic.twitter.com/VG0Q4LKTwG— Olympics (@Olympics) 25 февраля 2018 г.
дети, которые родились в день, когда пхенчхан выбрали местом проведения ОИ. КЮТ #Olympics #ClosingCeremony pic.twitter.com/l4GtPEXZVN— линь 🐳 (@aynillyn) 25 февраля 2018 г.
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